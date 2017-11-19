В свердловском правительстве утверждены в должности пять министров и глава одного департамента

В свердловском правительстве произошли очередные кадровые назначения – утверждены в должности пять министров и глава одного департамента. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили сегодня нашему агентству в департаменте информационной политики региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во всех случаях речь идет о переназначениях, до подписания документа главой Свердловской области руководители органов исполнительной власти работали в качестве исполняющих обязанности. В соответствии с указом от 17 ноября 2017 года директором департамента молодежной политики назначена Ольга Глацких. Министром природных ресурсов и экологии назначен Алексей Кузнецов, министром промышленности и науки – Сергей Пересторонин, министром физической культуры и спорта – Леонид Рапопорт, министром энергетики и ЖКХ – Николай Смирнов, министром культуры – Светлана Учайкина.

Уточняется, что в новом качестве назначенные руководители официально буду представлены в понедельник, 20 ноября.

Отметим, что пока неопределенным остается статус и. о. министра здравоохранения Игоря Трофимова, и. о. министра международных отношений Андрея Соболева. Также не назначены еще министр экономики и министр инвестиций и развития. На эти вакансии были объявлены открытые конкурсы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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