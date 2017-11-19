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Воскресенье, 19 ноября 2017, 09:40 мск

Екатеринбург

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ГИБДД назвала самые аварийные дни недели и районы Екатеринбурга

ГИБДД назвала самые аварийные дни недели и районы Екатеринбурга

С начала года в результате 558 дорожно-транспортных происшествий в Екатеринбурге погибли 67 человек. Такую статистику опубликовала ГИБДД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации ведомства, чаще всего аварии происходят на Уралмаше и Эльмаше – здесь в основном ДТП случаются из-за водителей, которые не уступают дорогу другим участникам дорожного движения. Между тем, на ВИЗе отмечается много случаев выезда автомобилистов на красный сигнал светофора и превышение скорости, а в Чкаловском районе – выезды на встречную полосу.

При этом, согласно статистике, в Екатеринбурге больше всего ДТП с пострадавшими происходят по понедельникам, вторникам и четвергам. Самое аварийное время – с 14:00 до 19:00.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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