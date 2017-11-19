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Воскресенье, 19 ноября 2017, 13:53 мск

Екатеринбург

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На Эльмаше из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 150 человек

На Эльмаше из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 150 человек

Сегодня утром сотрудники МЧС эвакуировали 150 человек из пятиэтажного жилого дома на Эльмаше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», происшествие случилось в доме №34а по улице Стачек. В коридоре на третьем этаже загорелся мусор, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Едкий дым заполнил весь подъезд. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, звенья газодымозащитной службы эвакуировали 150 человек, в том числе 30 детей. Пожар удалось потушить за десять минут. Пострадавших нет.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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