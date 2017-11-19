На Эльмаше из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 150 человек

Сегодня утром сотрудники МЧС эвакуировали 150 человек из пятиэтажного жилого дома на Эльмаше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», происшествие случилось в доме №34а по улице Стачек. В коридоре на третьем этаже загорелся мусор, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Едкий дым заполнил весь подъезд. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, звенья газодымозащитной службы эвакуировали 150 человек, в том числе 30 детей. Пожар удалось потушить за десять минут. Пострадавших нет.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.11.17

ГИБДД назвала самые аварийные дни недели и районы Екатеринбурга. / В свердловском правительстве утверждены в должности пять министров и глава одного департамента. / В Китае выбрали Мисс мира – 2017. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»