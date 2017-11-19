Очень много ляпов: в интернете раскритиковали открытый Владимиром Путиным уральский памятник Александру III

Пользователи интернета раскритиковали открытый накануне президентом Владимиром Путиным памятник императору Александру III в Крыму. Внимательные россияне отметили, что монумент был сделан наспех и многие изображенные на нем символы связаны с вехами, которые датированы периодом царствования его отца – Александра II.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», памятник установили в парке Ливадийского дворца в Ялте. Четырехметровый монумент был изготовлен из бронзы на одном из уральских заводов, автором работы стал народный художник России Андрей Ковальчук. Александр III изображен сидящим на срубе дерева в военной форме, опираясь на меч. Позади него – горизонтальная стела с двуглавым орлом, на рельефе которой показаны различные достижения эпохи царя-миротворца: создание самолета Можайского и винтовки Мосина, строительство заводов и фабрик, Транссиб, храм Христа Спасителя, Третьяковская галерея, Исторический музей. Здесь же показаны и выдающиеся деятели того времени: Федор Достоевский, Лев Толстой, Николай Пржевальский, Петр Чайковский, Дмитрий Менделеев и другие, пишет ТАСС.

Однако интернет-пользователи указывают, что в действительности все было не так. В частности, Достоевский скончался за три месяца до того, как Александр III взошел на престол. Самолет Можайского разрабатывался еще с 1870-х, а при Александре III так и не взлетел. Транссиб начали строить в 1891 году, за три года до смерти Александра III, а достроили только к 1916 году.

Третьяковская галерея была основана еще в 1856 году, официальная дата основания Исторического музея – 1872 год. Лев Толстой написал «Войну и мир» и «Анну Каренину» при Александре II, Пржевальский основной массив путешествий совершил при Александре II, а не при Александре III, а Менделеев открыл периодический закон в 1869 году. Также возникли сомнения по поводу фразы на памятнике о двух союзниках России – «армии и флоте». Слишком мало источников указывают на то, что император действительно ее произносил.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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