ФК «Урал» потерпел поражение в Уфе и опустился на седьмую строчку в турнирной таблице

Екатеринбургский «Урал» в матче 17-го тура чемпионата России на выезде проиграл «Уфе».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», победу команде из Башкортостана принесли голы Дмитрия Стоцкого и Вячеслава Кротова. При этом на 87-й минуте встречи в ворота хозяев поля был назначен пенальти, но Эрик Бикфалви пробил по центру ворот и попал в перекладину. Таким образом, сегодня прервалась четырехматчевая серия «Урала» без поражений (2 победы, 2 ничьи). После 17 туров «Уфа» поднялась на 6-е место в турнирной таблице, «Урал» опустился на седьмую строчку, имея в активе 24 очка.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.11.17

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