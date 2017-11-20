МЧС открыло горячую линию для водителей о гололеде на трассах

В Главном управлении МЧС по Свердловской области открыли горячую линию для автомобилистов, на которой можно узнать о прогнозе неблагоприятных погодных явлений, заносах на трассах, крупных ДТП. Водители круглосуточно могут звонить по телефону: (343) 262-99-99.

Горячая линия открыта вовремя. Сегодня по всей области наблюдается гололед. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни такая погода сохранится: днем будет до +1 и снег с мокрым снегом, ночью – до -7 по области. Из-за перепада температур вероятность образования наледи на дорогах остается.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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