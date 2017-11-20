В Нижнем Тагиле вор погиб при попытке ограбить квартиру

В Нижнем Тагиле мужчина погиб при попытке совершить квартирную кражу. Несостоявшийся вор упал с балкона второго этажа, испугавшись оказавшихся дома жильцов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации «Тагил-ТВ», инцидент произошел 17 ноября. По предварительным данным, двое неизвестных намеревались проникнуть в квартиру одного из домов по улице Карла Либкнехта. Один мужчина забрался на балкон второго этажа, его подельник остался стоять внизу. Судя по всему, жители квартиры проснулись из-за неожиданного шума за окном. Преступник спрыгнул с балкона, но крайне неудачно, и погиб от полученных травм. Личности погибшего и его подельника пока не установлены. Правоохранительные органы ведут проверку.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.11.17

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