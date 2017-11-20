На трассе Екатеринбург – Тюмень «мерседес» насмерть сбил пешехода

В Свердловской области «мерседес» насмерть сбил пешехода. Водитель не заметил мужчину, стоявшего посредине дороги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла накануне в девятом часу вечера на трассе Екатеринбург – Тюмень. Водитель иномарки не успел вовремя среагировать и затормозить. «По предварительным данным, водитель автомобиля «мерседес» при движении в сторону села Большебрусянское допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги в темное время суток в темной одежде без световозвращающих элементов, вне населенного пункта», – сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

От полученных травм пешеход скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Им оказался 52-летний житель села Мезенское. По данным Госавтоинспекции, погибший находился на проезжей части, не собираясь переходить дорогу. Причина странного поведения пешехода устанавливается.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.11.17

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