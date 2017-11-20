В Екатеринбурге перестал работать телефон полиции «02»

В Екатеринбурге сегодня с перебоями работает короткий номер вызова полиции «02». В УМВД сообщили, что на линии проводятся регламентные работы, поэтому возможны проблемы со звонками.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что горожане сегодня могут звонить по номерам телефонов дежурной части: (343) 257-07-56, 210-10-49, 257-61-48.

Также можно звонить в районные отделения полиции. Номера телефонов опубликованы на сайте УМВД.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.11.17

В Карпинске коммунальщики сливали бытовые отходу в реку Турья. / В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировали школу. / Член общественной палаты уличил администрацию Екатеринбурга в махинациях на закупках бордюра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»