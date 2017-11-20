Крупные предприятия требуют от правительства денег на лагеря

Предприятия Свердловской области, владеющие детскими загородными лагерями, просят правительство увеличить им компенсацию за услуги по оздоровлению детей. Непрофильные активы обходятся промышленникам дорого, а компенсация не индексировалась уже несколько лет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», предложение обсудили сегодня на заседании рабочей группы бюджетной согласительной комиссии по образованию и культуре. В 2015-2017 годах сумма компенсаций владельцам лагерей составила 26,5 млн рублей, при этом сами предприятия потратили 430 млн рублей. По данным минобразования, речь идёт о 23-х юридических лицах. На их долю летом 2017 года пришлось около 19 процентов всех детей, которые отдохнули в лагерях. По мнению работодателей, область должна увеличить предприятиям компенсацию понесённых затрат. С ними согласились депутаты заксобрания, подчеркнувшие, что нельзя допустить, чтобы предприятия отказались от непрофильных, но социально значимых, активов. Депутат Владимир Радаев вспомнил, что два года назад НТМК чуть было не отказался от своего лагеря, но тогда благодаря работе согласительной комиссии удалось достичь компромисса.

Замминистра финансов Светлана Климук на это ответила, что повышение компенсаций в проекте бюджета не предусмотрено. «Если мы будем какие-то расходы увеличивать, то давайте искать расходы, которые мы будем уменьшать, – пожалуйста, мы согласны», – прокомментировала она.

В результате в протокол занесли рекомендацию увеличить данную статью расходов хотя бы на размер инфляции. Окончательное решение будет принято при балансировке бюджета.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.17

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