Обаяниться не получится: в Свердловской области под угрозой срыва поручение президента

Под угрозой срыва оказалось в Свердловской области поручение президента об обеспечении детских музыкальных школ музыкальными инструментами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании рабочей группы согласительной комиссии заксобрания по бюджету выяснилось, что в программе минкультуры на 2018 год по этой статье предусмотрено всего 200 тысяч рублей. «Это что – на один баян? Или на полбаяна?" – полушутя обсуждали депутаты. По мнению председателя рабочей группы Владимира Власова, выдавать на исполнение поручения президента такую сумму просто несерьезно, с учётом того, что в области 170 музыкальных школ. По итогам обсуждения было решено рекомендовать правительству увеличить затраты по этой статье хотя бы на два-три миллиона рублей.

Замминистра финансов Светлана Климук отреагировала на предложение традиционно: заявила, что минфин с удовольствием это сделает, если ему укажут, какую статью можно «зарезать» взамен.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.17

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