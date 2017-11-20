Коммунальщики отключают электричество за долги меньше тысячи рублей (ВИДЕО)

Всем, кто не вовремя платит за коммуналку, стоит быть начеку. Причем речь идет не только о злостных неплательщиках, но и о тех, кто в силу обстоятельств решил повременить с оплатой ЖКУ на месяц-другой. Дело в том, что с 2017 года коммунальщикам существенно упростили работу с должниками – теперь представители УК и ТСЖ могут отключать услуги ЖКХ неплательщикам, если у тех накопился долг хотя бы в размере двухмесячной платы по одной коммунальной услуге. Уведомлять дважды об отключении тоже никто не будет.

Моментальное отключение

«Ограничить электроэнергию в квартире должника мы можем при наличии задолженности по оплате одной коммунальной услуги в размере, превышающем два месячных платежа. Общий размер долга значения не имеет. При этом с 1 января 2017 года упростилась процедура уведомления жителей об ограничении коммунальных услуг. Если раньше уведомления отправлялись дважды – за 30 дней с предупреждением об отключении и за 3 дня до самого отключения, то сейчас мы делаем это один раз – за 20 дней до предполагаемой даты ограничения ресурса», – говорит руководитель УЖК «Урал-СТ» Олег Бреславский.

Таким образом, сейчас для коммунальщиков не имеет большого значения, сколько именно задолжал человек – 500 рублей за электроэнергию или 50 тысяч за все коммунальные услуги в целом. Главное, что одна из услуг в размере среднего двухмесячного платежа не оплачена – можно применять санкции. В этом случае важно еще и то, что для каждого собственника или нанимателя квартиры размер предельного долга устанавливается индивидуально, в зависимости от того, сколько в месяц за ту или иную услугу ЖКХ платит человек. Цифра не привязана, например, к нормативам потребления.

По словам Бреславского, законодатели, внеся поправки в постановление правительства №354, упростили и саму процедуру уведомления: теперь должников, которым грозит отключение, могут уведомлять о том, что им отрубят электричество не только письмом, но и при помощи SMS, e-mail-сообщения, по телефону с записью разговора или даже пометкой в квитанции на оплату ЖКУ.

Как напоминает «Новый День», по закону можно ограничивать подачу не всякой услуги. Например, в зимний период нельзя отключить отопление, холодную воду вовсе нельзя перекрывать никогда, зато можно отключить подачу электроэнергии, а также поставить специальную заслонку, которая не позволяет пользоваться водоотведением – проще говоря, канализация в квартире временно перестанет работать. Чаще всего коммунальщики обрубают именно электроэнергию, это самая простая, но в то же время эффективная, метода.

Как рассказал агентству г-н Бреславский, только за 17 дней ноября коммунальщики отключили свет 113 должникам – в итоге 100 из них в этот же день обратились в управляющую компанию, с 95 из них были заключены соглашения о рассрочке платежей, еще пятеро оплатили долги полностью, и лишь 13 неплательщиков не стали ничего предпринимать.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.11.17

Свердловский облсуд отказался смягчать наказание экс-лидеру ОПС «Уралмаш» Александру Куковякину. / В Екатеринбург едет замдиректора ФСБ России. / Обаяниться не получится: в Свердловской области под угрозой срыва поручение президента. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»