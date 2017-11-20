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NewDayNews.ru

Понедельник, 20 ноября 2017, 13:52 мск

Екатеринбург

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Коммунальщики отключают электричество за долги меньше тысячи рублей (ВИДЕО)

Коммунальщики отключают электричество за долги меньше тысячи рублей (ВИДЕО)

Всем, кто не вовремя платит за коммуналку, стоит быть начеку. Причем речь идет не только о злостных неплательщиках, но и о тех, кто в силу обстоятельств решил повременить с оплатой ЖКУ на месяц-другой. Дело в том, что с 2017 года коммунальщикам существенно упростили работу с должниками – теперь представители УК и ТСЖ могут отключать услуги ЖКХ неплательщикам, если у тех накопился долг хотя бы в размере двухмесячной платы по одной коммунальной услуге. Уведомлять дважды об отключении тоже никто не будет.

Моментальное отключение

«Ограничить электроэнергию в квартире должника мы можем при наличии задолженности по оплате одной коммунальной услуги в размере, превышающем два месячных платежа. Общий размер долга значения не имеет. При этом с 1 января 2017 года упростилась процедура уведомления жителей об ограничении коммунальных услуг. Если раньше уведомления отправлялись дважды – за 30 дней с предупреждением об отключении и за 3 дня до самого отключения, то сейчас мы делаем это один раз – за 20 дней до предполагаемой даты ограничения ресурса», – говорит руководитель УЖК «Урал-СТ» Олег Бреславский.

Таким образом, сейчас для коммунальщиков не имеет большого значения, сколько именно задолжал человек – 500 рублей за электроэнергию или 50 тысяч за все коммунальные услуги в целом. Главное, что одна из услуг в размере среднего двухмесячного платежа не оплачена – можно применять санкции. В этом случае важно еще и то, что для каждого собственника или нанимателя квартиры размер предельного долга устанавливается индивидуально, в зависимости от того, сколько в месяц за ту или иную услугу ЖКХ платит человек. Цифра не привязана, например, к нормативам потребления.

По словам Бреславского, законодатели, внеся поправки в постановление правительства №354, упростили и саму процедуру уведомления: теперь должников, которым грозит отключение, могут уведомлять о том, что им отрубят электричество не только письмом, но и при помощи SMS, e-mail-сообщения, по телефону с записью разговора или даже пометкой в квитанции на оплату ЖКУ.

Как напоминает «Новый День», по закону можно ограничивать подачу не всякой услуги. Например, в зимний период нельзя отключить отопление, холодную воду вовсе нельзя перекрывать никогда, зато можно отключить подачу электроэнергии, а также поставить специальную заслонку, которая не позволяет пользоваться водоотведением – проще говоря, канализация в квартире временно перестанет работать. Чаще всего коммунальщики обрубают именно электроэнергию, это самая простая, но в то же время эффективная, метода.

Как рассказал агентству г-н Бреславский, только за 17 дней ноября коммунальщики отключили свет 113 должникам – в итоге 100 из них в этот же день обратились в управляющую компанию, с 95 из них были заключены соглашения о рассрочке платежей, еще пятеро оплатили долги полностью, и лишь 13 неплательщиков не стали ничего предпринимать.

Екатеринбург, служба информации

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