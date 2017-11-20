Энергетики будут получать данные по общедомовке дистанционно

Энергетики будут получать данные о расходах ресурсов – воды, пара, газа, электроэнергии и тепла – дистанционно, благодаря автоматике. Об этом рассказали в пресс-службе Облкоммунэнерго.

«Возможности системы огромные. Она анализирует качество ресурсов, фиксирует их расход, автоматически формирует и отправляет отчеты в режиме онлайн, а также позволяет рассчитать эффективность, например, котельной. Кроме того, «удаленный диспетчер» может оповестить о любой нештатной ситуации – утечке или порыве. Причем вид объекта значения не имеет – котельная, скважина, станция водоподготовки. Главное – наличие узла учета и связи для передачи сообщений оператору», – рассказал начальник отдела технического аудита и сервисных услуг АО «Облкоммунэнерго» Виталий Горбатов.

По его словам, энергетики уже оснастили автоматикой, которая позволяет в режиме реального времени следить за расходом ресурсов и состоянием сетей, на 29 котельных и еще 32 теплосетевых объектах. «Есть территории, где диспетчеризация котельных стопроцентная, например, Арти. В следующем году мы планируем эту работу закончить и по другим территориям», – сообщил г-н Горбатов.

По его словам, возможности автоматики могут пригодиться не только коммунальщикам и энергетикам, но и собственном потребителям, физическим и юридическим лицам. В рамках взаимодействия с одной из кировградских управляющих компаний был подключен 71 узел учета тепла, 12 – по учету холодного водоснабжения и 10 горячего. Еще пять договоров действуют в Алапаевске (колледж и отделение «Почты России»), в Кировграде (ИП и дом престарелых), в Артемовском – ТСЖ. «По сути, перейти на такие отношения с ресурсником довольно просто: для этого необходимо установить оборудование на общедомовом узле учета, заключить договор на обслуживание и предоставить доступ к своему диспетчерскому оборудованию. После этого все параметры потребленного ресурса можно будет отследить в своем личном кабинете на сайте Облкоммунэнерго», – говорят в пресс-службе предприятия.

Там отметили, что система «удаленного диспетчера» избавляет от необходимости снимать показания приборов учета вручную, позволяет хранить архивы с отчетами и быстро формировать карточки для потребителей.

Екатеринбург, служба информации

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