30 пьяных водителей и три взяточника пойманы во время ночного рейда в Екатеринбурге (ФОТО)

За одну ночь во время рейда полицейские Екатеринбурга выявили около 30 нетрезвых водителей, несколько нарушителей без прав, а также троих водителей, которые попытались дать инспекторам взятку. Некоторых ждут уголовные дела.

Сегодня ночью в рамках рейда «Стоп-контроль» сотрудники ГИБДД поймали в Екатеринбурге около 30 нетрезвых водителей: 10 оказались пьяны, что подтвердило обследование, еще 10 отказались обследоваться, также за рулем двух машин были пьяные водители без прав. Кроме того, стражами правопорядка зафиксировано два факта хранения наркотических веществ, три попытки подкупить сотрудников ГИБДД.

«По итогам рейда возбуждено 10 административных производств в отношении водителей, которые отказались пройти освидетельствование на состояние опьянения. В отношении трех правонарушителей подготовлены материалы для возбуждения уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ – нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию», – сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Фото ГУ МВД РФ по Свердловской области

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.11.17

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