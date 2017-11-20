Транспортная полиция распространила поучительную историю о том, как наивность обернулась уголовкой

Сотрудники УТ МВД по УрФО рассказали поучительную историю о том, как раскаявшийся воришка все-таки стал фигурантом уголовного дела, потому как раскаялся слишком поздно.
Как сообщают в транспортной полиции, в линейный отдел МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский поступило сообщение о том, что в пассажирском поезде сообщением «Петропавловск – Москва» совершена кража телефона.
Итак, заявительница, следовавшая до Москвы, рассказала, что по дороге ее сосед по купе неоднократно просил у нее сотовый телефон для общения в одной из социальных сетей. Воспользовавшись интернетом, он всенепременно возвращал телефон владелице. По прибытии на станцию Екатеринбург-Пассажирский мужчина сошел с поезда. Утром в пути пассажирка обнаружила пропажу дорогостоящего мобильного устройства и сообщила об этом сотрудникам транспортной полиции.
Было установлено, что телефон украл тот самый спутник, вытащив его из-под подушки спящей попутчицы.
Для поимки сотрудниками полиции злоумышленника девушка написала в социальной сети подозреваемому о своих требованиях вернуть телефон, направив его почтовым отправлением из Екатеринбурга в Москву. Транспортные полицейские, спустя всего несколько часов, задержали мужчину в одном из почтовых отделений города, где он, очевидно, намеревался отправить девайс в столицу нашей Родины. Столь наивным злоумышленником оказался 34-летний житель Екатеринбурга.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража».
Екатеринбург, Служба информации
Екатеринбург. Другие новости 20.11.17
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