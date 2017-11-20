Для ВСМ Екатеринбург – Челябинск ещё выбирают маршрут

Проектирование высокоскоростной магистрали Екатеринбург – Челябинск в ближайшем будущем не начнётся: стороны пока разрабатывают технико-экономические обоснования, а также прорабатывают трассировку маршрута.

Как заявил РИА «Новый День» министр транспорта Свердловской области Василий Старков, предпроектные работы займут ещё некоторое время. Когда именно начнётся работа собственно над проектом, министр точно ответить не смог, так как участок от Челябинска до Екатеринбурга – лишь часть будущей ВСМ от Москвы. Пока ещё не решено, будет ли дорога чисто пассажирской, или ещё и грузовой.

Добавим, на прошлой неделе в Челябинске состоялся Российско-Казахстанский межрегиональный форум, на котором президент Казахстана проявил большой интерес к проекту ВСМ – точнее, к ее продолжению от Челябинска через Казахстан до Китая. Интерес к проекту проявляли и китайские инвесторы. Однако пока все новости о ВСМ касаются лишь постоянных подвижек по срокам. Так, пару лет назад предполагалось успеть к саммиту ШОС и БРИКС в 2020 году. Позднее дату запуска называть избегали, хотя высказывали предположение о начале работы в конце 2021 года. Теперь речь идет уже о 2023-2024 годах.



Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.17

Свердловские эсеры почти единогласно выбрали своим лидером депутата-банкрота. / В ГИБДД заметили «хаотичное движение» пешеходов по проспекту Ленина и предложили переместить остановки транспорта (СКРИН). / Транспортная полиция распространила поучительную историю о том, как наивность обернулась уголовкой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»