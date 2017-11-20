Управляющего хлебокомбинатом-банкротом в Новоуральске отправили в колонию на 7 лет

Конкурсного управляющего новоуральского предприятия-банкрота «Хлеб» отправили на 7 лет в колонию строго режима. Андрей Горохов требовал с кредиторов миллионы рублей, чтобы не протестовать против их внесения в реестр требований.

В суде установлено, что в сентябре 2016 года ОАО «Хлеб» был признан банкротом, конкурсным управляющим хлебокомбината назначен Горохов. Свои обязанности он выполнял по март 2017 года. Но выполнял незаконно.

Так, в июле прошлого года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление одной из фирм о включении требований в размере свыше 84,3 миллиона рублей в состав третьей очереди реестра требований кредиторов. Горохов предложил представителю этой фирмы передать ему 5 миллионов рублей, пообещав при этом в суде не возражать против включения 84,3 миллиона рублей в список требований кредиторов. Бизнесмен согласился, но поставил в известность сотрудников правоохранительных органов. И в конце декабря в рамках операции под контролем полиции передал Горохову 1,250 миллиона рублей.

«Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего конкурсного управляющего Андрея Горохова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ «Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего, в особо крупном размере». Суд назначил Андрею Горохову наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.11.17

Эхо «документов райских островов». Изучаем частную авиацию УГМК. / В Екатеринбурге приставы изъяли дипломатическое авто за неуплату почетным консулом алиментов (ФОТО). / Для ВСМ Екатеринбург – Челябинск ещё выбирают маршрут. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»