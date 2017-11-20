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Понедельник, 20 ноября 2017, 17:20 мск

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Грязные салаты. В эльмашевском подвале накрыли подпольную кухню (ФОТО, ВИДЕО)

Грязные салаты. В эльмашевском подвале накрыли подпольную кухню (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция и движение «Народный контроль» ликвидировали подпольный кухонный цех. Здесь готовили и фасовали корейские салаты – маринованную морковь, спаржу, фунчозу. По утверждению активиста Дмитрия Чукреева, продукция из грязного подвала уходила на прилавки крупных торговых сетей.

Подпольная кухня

«Стоит только взглянуть, как производятся салаты, которые попадают на полки таких крупных сетей, как «Пятёрочка» или «Окей». Все подтверждается документами. Делали все в гараже, там все и фасовали и оттуда товар уходил на распределительные склады «Пятёрочки» и других крупных магазинов Перми и Уфы. Там же и жили работяги. Все они без регистрации и документов, по-русски почти не говорят, жили и работали семьями. Огромное количество нарушений санитарного и миграционного законодательства», – сообщил на своей странице в Facebook Чукреев.

Новый День: Грязные салаты. В эльмашевском подвале накрыли подпольную кухню (ФОТО, ВИДЕО)
Новый День: Грязные салаты. В эльмашевском подвале накрыли подпольную кухню (ФОТО, ВИДЕО)
Новый День: Грязные салаты. В эльмашевском подвале накрыли подпольную кухню (ФОТО, ВИДЕО)
Новый День: Грязные салаты. В эльмашевском подвале накрыли подпольную кухню (ФОТО, ВИДЕО)
Новый День: Грязные салаты. В эльмашевском подвале накрыли подпольную кухню (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург, служба информации

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