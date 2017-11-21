В пожаре на Первомайской ночью погиб мужчина, из дома эвакуировали 30 жильцов

Сегодня ночью в Екатеринбурге в пожаре на улице Первомайской погиб мужчина. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать курение. Из двухэтажного дома было эвакуировано 30 человек, в том числе 10 детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 03:29. Горела квартира на втором этаже двухэтажного деревянного дома на улице Первомайской. Площадь возгорания составила всего 3 квадратных метра, но мужчина, находившийся в квартире, погиб. По предварительным данным, он отравился угарным газом. Возможно, причиной пожара стало курение в постели, поскольку, со слов соседей, мужчина периодически употреблял алкоголь и курил дома.

По данным спасателей, из дома было эвакуировано 30 жильцов, в том числе 10 детей. Никто из них не пострадал.

В 03:40 огонь был локализован, в 03:42 открытое горение ликвидировано, разбор сгоревших конструкций завершен в 04:48.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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