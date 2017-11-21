Коммунальные платежи в Свердловской области вырастут на 7 процентов

Плата за жилищно-коммунальные услуги в Свердловской области в 2018 году возрастёт на 7 процентов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о новых тарифах сообщил сегодня на заседании рабочей группы согласительной комиссии заксобрания по бюджету председатель РЭК Владимир Гришанов. Как и в прошлом году, региональные тарифы будут складываться из двух составляющих: общефедеральной индексации (4,5 процента) и «максимально допустимого отклонения» – 2,5 процента. Дополнительные 2,5 процента могут быть добавлены в муниципалитетах на основании нескольких критериев, среди которых, например, реализация программ комплексного развития коммунальных систем. Каких именно муниципалитетов это коснётся, станет известно из указа губернатора, который будет подписан в ближайшее время.

Повышение платы, как и в прошлые годы, произойдёт не с 1 января, а с 1 июля.

Напомним, год назад в РЭК заверяли, что в большинстве муниципалитетов рост тарифов в 2017 году ограничится федеральными 5%, но по указу губернатора 718-УГ от 29 ноября 2016 это оказалось не так. Индекс в размере 7,5% был проставлен напротив всех 89 муниципальных образований Свердловской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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