Администрацию Каменска-Уральского заставили включать фонари по ночам

Администрация Каменска-Уральского на протяжении двух лет отключала освещение в городе по ночам. Искусственное освещение в городе появлялось только к 6 утра, фонари заработали с ноября.

С 2015 года в Каменске-Уральском действовал следующий график освещения – фонари не работали с 1 часа 15 минут до 6 часов утра. Это нарушало требования СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», утвержденных Приказом Минрегионразвития России от 27.12.2010 № 783, и ГОСТ «Автомобильные дороги и улицы». Страдали местные жители, которые фактически были вынуждены передвигаться в кромешной тьме.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, надзорное ведомство обратилось в суд с иском признать действия администрации г. Каменска-Уральского, МКУ «Управление городского хозяйства» незаконными, обязать организовать освещение находящихся в муниципальной собственности автомобильных дорог общего пользования. Суд требования удовлетворил. Решение суда исполнено в ноябре, свет на всех дорогах в Каменске-Уральском включили. Добавим, ранее в пресс-службе администрации города заявляли, что из бюджета города на освещение пришлось выделить дополнительно 15 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

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