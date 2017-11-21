В Екатеринбурге почти за 100 миллионов модернизируют станцию метро «Геологическая»

Администрация Екатеринбурга объявила тендер на модернизацию «Геологической». На обновление технической начинки, устройств связи и отделочные работы мэрия готова выделить 99,53 миллиона рублей.

Из техзадания, размещенного на госзакупках, следует, что победитель тендера должен будет провести внутренние отделочные работы, устройство внутренних электротехнических и санитарно-технических систем, обустроить внутренние трубопроводные системы, устроить подъемно-транспортное оборудование и так далее. Общее время на работы, которое отводится подрядчику, – 9 месяцев.

Заявки принимаются до 6 декабря.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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