В Екатеринбурге вынесли приговор врачам стоматологической клиники, из-за которых у пациента онемело лицо

В Екатеринбурге вынесен приговор сотрудникам частной стоматологической клиники, после посещения которой у пациента онемело лицо. Обвиняемые признаны виновным по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в следственном отделе по Кировскому району Екатеринбург областного Следственного комитета, в ноябре 2014 года в частную клинику обратился житель уральской столицы для костной пластики и установки 6 имплантатов в области отсутствующих зубов. Медицинская помощь была оказана пациенту некачественно, 29-летний лечащий врач не имел необходимой профессиональной подготовки и сертификата специалиста. Здоровью пациента был причинен вред средней тяжести – у него оказалась повреждена одна из ветвей тройничного нерва, что повлекло онемение части лица. В ходе следствия выяснилось, что операция проводилась с ведома главного врача клиники – 41-летней женщины, которая утверждала план лечения.

«Назначенная терапия результатов не дала, а обязательные послеоперационные диагностические мероприятия выполнены не были, – говорят в ведомстве. – В рамках следствия была проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая установила наличие причинно-следственной связи между некачественно оказанной медицинской услугой и последствиями в виде наступления вреда здоровью».

Приговором суда 29-летнему стоматологу назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с запретом заниматься медицинской деятельностью. 41- летней подсудимой дали 1,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1,5 года, с запретом заниматься медицинской деятельностью, а также занимать руководящие должности сроком на 2 года. При этом подсудимые по приговору суда освобождены от наказания в связи с амнистией.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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