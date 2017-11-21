Правительство Свердловской области потратит на звонки и СМС почти 2 миллиона рублей

Сотовая связь для сотрудников правительства и администрации губернатора Свердловской области встанет бюджету в следующем году почти в 2 млн рублей. В среднем стоимость одного пакета услуг в месяц – около 1,5 тысяч рублей.

Правительство Свердловской области закупает пакеты услуг по предоставлению сотовой связи на следующий год. Требуется 101 пакет для сотрудников правительства и администрации губернатора. Среди требований – устойчивое покрытие в Екатеринбурге и Свердловской области, возможность роуминга в 83 регионах страны, международное покрытие роуминга – не менее чем в 150 странах мира с возможностью подключения на определенный период. Требуется сохранение текущего номера абонента, запрет на доступ к платным информационно – развлекательным голосовым и SMS-сервисам и возможность подключения одного из четырех пакетов.

Самый мощный пакет включает в себя безлимит в пределах 5000 минут, 3000 СМС и 20 Гб интернет-трафика, второй пакет – до 2000 минут, 1,5 тысяч СМС, 10 гигабайт. Третий пакет – 700 минут, 900 СМС и 5 Гб, в четвертый входит только 5 Гб интернета. Выбор пакета должен оставаться за абонентом. В документации не указано, как часто будет необходим зарубежный роуминг и скольким абонентам, частота и количество подключений к самым дорогому и дешевому пакетам тоже не нормирована. Однако в среднем получается, что в месяц один сотрудник будет тратить из бюджета на связь почти по 1,5 тысячи рублей.

Екатеринбург, служба информации

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