Екатеринбург не получит областных субсидий на замену лифтов

Екатеринбургу не будут предоставляться областные субсидии на замену отслуживших свой срок лифтов в многоэтажных жилых домах. Тем не менее, их замена будет продолжаться в рамках целевой программы областного фонда капремонта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», тема лифтов была поднята сегодня на заседании рабочей группы согласительной комиссии заксобрания по ЖКХ.

Отвечая на вопрос депутата Михаила Зубарева, министр Николай Смирнов заявил, что субсидий городу на модернизацию лифтового хозяйства не будет, так как в регионе уже не первый год реализуется программа «1000 лифтов». В ее рамках в декабре будет объявлен конкурс на закупку 500 лифтов, из которых 246 будут установлены в Екатеринбурге. Нюанс в том, что рассчитывать на новый лифт смогут жители только тех домов, которые платят взносы в областной фонд капремонта. Те, кто выбрали создание спецсчета, должны искать другой путь, подчеркнул министр, и в очередной раз напомнил о серьезности решения отказа от уплаты в фонд капремонта.

По данным Смирнова, сейчас в замене изношенных лифтов нуждаются 120 домов, жильцы которых выбрали сбор средств на капремонт через спецсчета. В Екатеринбурге они могут принять участие в муниципальной программе, которая заключается в том, что собственники квартир собирают не менее 15 процентов от стоимости лифта, а остальное даёт городская казна. Но, отметил Смирнов, этот способ крайне непопулярен у населения.

В других городах гражданам, отказавшимся от фонда капремонта, поменять лифт ещё сложнее. Тем не менее, в ближайшее время будет опробован новый вариант. Жильцам предложат поменять лифт на следующих условиях: 50 процентов – предоплата, 50 – рассрочка на три года, подписи под соглашением должны поставить не менее двух третей собственников. Пока, по словам Смирнова, на такие условия подписался только один дом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 21.11.17

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