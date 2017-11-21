Жители деревень качают через смартфон в 5 раз больше трафика, чем жители мегаполисов

С окончанием садово-огородных работ сотовые операторы отметили резкий всплеск потребления трафика в селах и деревнях Урала. По данным «Мегафона», за последние два месяца жители небольших населенных пунктов скачали в 5 раз больше данных, чем жители мегаполисов.
Любимое развлечение в селах и деревнях – онлайн-игры в соцсетях. Этому досугу абоненты ежедневно посвящают минимум час времени. Так мобильный интернет помогает сельским жителям Урала бороться с осенней хандрой, которая обычно наступает после лета, – считают операторы.
«Социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» – интернет-фавориты у сельчан. Самыми востребованными темами стали юмор, здоровье и новости о событиях в стране, а пик активности пришелся на вечерние часы: с 20-00 до 21-00», – рассказал технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.
Самые качающие абоненты проживают в небольших уральских селах с населением не более 2 000 человек. Здесь один пользователь интернета в среднем ежемесячно качает объём мобильного трафика, сравнимый с просмотром 15 фильмов в HD-качестве.
«Мегафон» даже составил топ-5 самых качающих сел Свердловской области: село Крылово (Красноуфимский район); деревня Паршина (Богдановичский район); поселок Красноярка (Серовский городской округ); село Рыбниковское (Каменский городской округ); село Большая Грязнуха (Каменский городской округ).
По оценке оператора, каждый четвертый абонент на Урале является активным интернет-серфером – он ежедневно проводит в сети не менее двух часов и открывает различные web-приложения до 100 раз за сутки. При этом интернет-пользователи успевают разговаривать по телефону в среднем по 20 минут в день.
Самые частые интернет-запросы сельчан связаны с медицинской тематикой – получить онлайн-консультацию врача, почитать справочную информацию о лекарствах или записаться на прием к специалисту.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 21.11.17
Путин разрешил использовать герб РФ на избирательных урнах. / Отделения налоговых служб в Екатеринбурге горожане берут штурмом – зима близко (ВИДЕО). / В Екатеринбурге ищут жертв серийного насильника (ФОТО). Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»