Из России готовятся депортировать азербайджанского «инвестора» – все свои деньги он все равно уже истратил

Сотрудниками НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Свердловской области совместно с УТ МВД России по УрФО в аэропорту Кольцово задержан 54-летний гражданин Азербайджанской Республики, находящийся в межгосударственном розыске за мошенничество.

Согласно материалам экстрадиционной проверки, обвиняемый в декабре 2016 года совместно с соучастником, используя просроченную доверенность его бывшей жены, обманом получил в одном из банков Азербайджанской Республики 20 000 долларов США, которые израсходовал на личные нужды, скрываясь на территории Российской Федерации.

В связи с этим иностранный гражданин задержан, и по ходатайству Свердловского транспортного прокурора Октябрьским районным судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уральской транспортной прокуратурой материалы экстрадиционной проверки направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса о выдаче запрашивающей стороне в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, тем более дальнейшие инвестиции в экономику страны задержанный совершить вряд ли сможет, так как истратил указанную ссуду.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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