На Урале юноша зарезал в общежитии свою подругу и пытался покончить с собой

В Свердловской области начата проверка по факту кровавого инцидента в Карпинске, где юноша зарезал подругу, а потом пытался убить себя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», происшествие случилось 20 ноября вечером в одном из общежитий города. Об этом сообщают пользователи социальных сетей, ссылаясь на своих знакомых, кроме того, короткая заметка о ЧП вышла сегодня на «МК». По не подтвержденным пока данным, 19-летний молодой человек в ссоре убил 17-летнюю учащуюся машиностроительного техникума, после чего нанес аналогичные ранения себе. Однако раны оказались не смертельными, молодого человека госпитализировали.

В областном полицейском главке и Следственном комитете пока не раскрывают подробностей трагедии. «В интересах следствия оставляем в настоящее время это событие без комментариев», – сообщил нашему агентству руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Карпинск, Свердловская область, служба новостей РИА «Новый День»

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