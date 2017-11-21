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Житель Ирбита 8 лет обманывал центр занятости, чтобы получать пособие по безработице

Житель Ирбита 8 лет обманывал центр занятости, чтобы получать пособие по безработице

В Ирбите на скамью подсудимых отправится местный житель за мошенническое получение пособия по безработице.

По версии следствия, мужчина в период с 2009 по 2017 годы предоставлял в городской центр занятости заведомо ложные сведения о своей трудовой деятельности. За это время он получил пособия на сумму свыше 265 тысяч рублей. Мошенничество было раскрыто во время прокурорской проверки. После чего правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Обвиняемый мужчина признал свою вину и добровольно возместил причиненный ущерб центру занятости в полном объеме, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Дело передано в Ирбитский районный суд для рассмотрения.

Ирбит, служба информации РИА «Новый День»

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