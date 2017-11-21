В Нижнем Тагиле квартирную мошенницу, похитившую 9 миллионов, отправили в колонию

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор Наталье Южаковой, которая за вознаграждение обещала горожанам квартиры по ценам ниже рыночных. Всего за 6 лет женщина обманула 12 человек, получив 9 миллионов рублей. Мошенницу отправили в колонию общего режима на шесть лет.

Судом установлено, что Наталья Южакова, ранее неоднократно судимая за мошенничество, на протяжении шести лет – с 2010 по 2016-й – обманывала жителей Дзержинского района. Женщина искала тех, кто собирался купить квартиры, и рассказывала, что у нее есть знакомая в мэрии, которая поможет найти жилье по цене ниже рыночной. За свои услуги Южакова просила вознаграждение. Естественно, свои обещания женщина не выполняла, а деньги тратила на личные нужды. Всего от действий Южаковой пострадало 12 человек, ущерб составил 9 миллионов рублей.

При рассмотрении уголовного дела в суде Южакова вину в инкриминируемых ей преступлениях признала частично. «В итоге Дзержинский районный суд Нижнего Тагила на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимой Натальи Южаковой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3,4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере). Южаковой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших о взыскании с подсудимой материального ущерба удовлетворены», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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