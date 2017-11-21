Адвокатов и нотариусов из частной практики могут привлечь за найм бывших чиновников без уведомления властей

Москва (Новый День, служба информации РИА «Новый День») – Адвокатов и нотариусов, которые занимаются частной практикой, могут привлечь к ответственности за приём на работу и заказ услуг у действующих или бывших чиновников без соответствующего уведомления госорганов.

Такое разъяснение сделано в проекте решения пленума Верховного суда РФ, который посвящен вопросам применения статьи 19.29 КоАП РФ, сообщает РАПСИ.

ВС напоминает, что субъектами этого административного правонарушения являются граждане, должностные и юридические лица, которые трудоустраивают госслужащих с нарушением требований закона «О противодействии коррупции».

«Например, к таким гражданам могут быть отнесены занимающиеся частной практикой нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой», – говорится в документе.

Судам следует учитывать, что обязанность уведомлять о приеме на работу бывшего чиновника подлежит исполнению в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы независимо от последнего места работы и количества заключенных им трудовых договоров, поясняет пленум.

За перевод бывшего госслужащего на другую должность, равно как и за дополнительную оплачиваемую работу внутри компании, отчитываться не нужно, поясняет ВС.

«При этом заключение с бывшим государственным (муниципальным) служащим трудового договора о выполнении им в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у другого работодателя (внешнее совместительство) влечет обязанность последнего сообщить о заключении трудового договора по совместительству представителю нанимателя бывшего государственного (муниципального) служащего по последнему месту его службы», – резюмирует издание.

Отметим, что среди свердловских адвокатов присутствуют бывшие сотрудники ОУР милиции – такие как Вячеслав Колосовский, что касается нотариусов – в Свердловской области предпочитают назначать на привлекательные должности скорее родственников чиновников, нежели их самих.

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