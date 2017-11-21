Уральца, напавшего на беременную жену с ножом, отправили в психбольницу

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил сегодня на принудительное лечение 28-летнего сварщика Григория Горбача, который летом этого года напал в больнице с ножом на беременную супругу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым. Поэтому суд рассматривал ходатайство гособвинение о том, чтобы направить его в психиатрическую лечебницу, сообщили в пресс-службе областного СК.

Напомним, инцидент произошел 29 июля. Тогда Григорий Горбач пришел в роддом №14 на Уралмаше навестить 30-летнюю беременную жену, которая находилась там на сохранении. Неожиданно мужчина достал нож, нанес супруге четыре удара в живот и тут же скрылся. К счастью, женщину и ребенка медикам удалось спасти. Неадекватный муж скрывался двое суток, а после вернулся к себе домой, где и был задержан полицейскими. Позднее оказалось, что он уже отбывал наказание по тяжкой статье (ст. 111 УК РФ «Тяжкие телесные повреждения») в течение девяти лет. Именно во время отсидки он и познакомился с будущей женой по переписке.

На время следствия мужчину арестовали по просьбе его супруги, которая всерьез опасалась, что иначе он доведет дело до конца.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.11.17

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