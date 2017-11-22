В центре Екатеринбурга автомобиль перевернулся и вылетел на тротуар (ФОТО)

Сегодня утром на улице Луначарского образовались серьезные пробки в результате ДТП на перекрестке с улицей Шевченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», столкнулись два легковых автомобиля, один из которых перевернулся на крышу и вылетел на тротуар, придавив девушку-пешехода. Прохожие помогли ей выбраться и вызвали скорую помощь. Водитель и его пассажир, с виду нетрезвые, успели скрыться до приезда полиции.

УГИБДД прокомментирует инцидент позже.

Екатеринбург, служба информации

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