В Екатеринбурге при пожаре на теплотрассе погиб мужчина

В Екатеринбурге сегодня ночью загорелся мусор в теплотрассе на улице Ангарской. При тушении огня спасатели обнаружили труп мужчины. Не исключено, что погибший был человеком без определенного места жительства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о пожаре на Ангарской поступило в 23:35. На площади 10 квадратных метров в теплотрассе горел мусор. В огне погиб мужчина, его личность устанавливается. Тушение пожара и разбор конструкций завершены в 00:17.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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