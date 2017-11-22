В Екатеринбурге после столкновения с Land Rover погибли два пенсионера

В Екатеринбурге минувшим вечером в ДТП погибли супруги-пенсионеры. Их легковушка столкнулась с внедорожником.

Как рассказал начальник ГИБДД по Екатеринбургу Вадим Буйдалин, авария произошла около 5 часов вечера близ дома № 33 по улице Мурзинской. Столкнулись автомобили «Лэнд Ровер», которым управлял мужчина 1984 года рождения, и «Лада Приора», за рулем которого был пенсионер 1957 года рождения. Судя по всему, водитель иномарки выехал на встречную полосу.

На кадрах службы спасения «Сова» с места ЧП видно, что автомобили фактически столкнулись влобовую. У внедорожника повреждена правая часть капота, правая фара. Отечественное авто получило куда более серьезные повреждения, фактически от капота этой машины ничего не осталось.

В ДТП погибли водитель «Лады» и пассажирка, его супруга. Точные причины аварии уточняются.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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