В Нижнем Тагиле будут судить бывшего зэка, устроившего кровавую бойню на дне рождения друга

В Свердловской области перед судом предстанет ранее судимый житель Нижнего Тагила, обвиняемый в убийстве трех человек на дне рождения одного из них.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в СО по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила областного СКР, на скамье подсудимых окажется 52-летний мужчина, ему предъявлено обвинение по п.п. «а»,«к» ч.2 ст.105 УК РФ. По данным следствия, ночью 4 декабря 2016 года в квартире дома по улице Чаплыгина в Нижнем Тагиле пять человек устроили застолье по случаю дня рождения одного из присутствующих. Между двумя братьями с одной стороны и обвиняемым с другой произошел конфликт на бытовой почве. Злоумышленник вооружился кухонным ножом и убил их, а затем расправился еще с одним человеком, который спал. После этого убийца уснул сам.

«При этом злоумышленник попытался инсценировать убийство и последующее самоубийство одного из потерпевших, вложив ему в руку нож. Тем не менее, комплекс следственных действий позволил восстановить картину произошедшего и установить причастность обвиняемого к убийству. В настоящее время уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», – указывают в ведомстве. Бывшему зэку теперь грозит пожизненное заключение.

Екатеринбург, служба новостей

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