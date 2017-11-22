В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЦ «Дирижабль»

В Екатеринбурге экстренные службы в эти минуты стянуты к ТЦ «Дирижабль». По сообщениям очевидцев в социальных сетях, через полчаса после открытия торгового центра поступил сигнал о якобы заложенной бомбе. Охрана попросила всех выйти на улицу, об инциденте сообщили в полицию. «Сейчас на месте работают саперы, создана зона безопасности, никого внутрь пока не пускают», – рассказал РИА «Новый День» один из сотрудников ТЦ. В полиции пообещали прокомментировать ситуацию после проведения проверочных мероприятий.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.11.17

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