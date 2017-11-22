Минфин не нашёл законного способа дать миллион рублей на спортивный центр для инвалидов

Под угрозой оказалось функционирование центра адаптивной физкультуры в Каменске-Уральском, организационно объединённым со специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва. У центра просто нет средств на работу в 2018 году: специалисты Минфина не видят способа выделить ему субсидии законно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», проблему поднял сегодня на заседании рабочей группы согласительной комиссии депутат заксо Михаил Голованов. Он рассказал, что денег центру требуется совсем немного – по 100 тысяч в месяц, но ему пришлось столкнуться с другой сложностью: воспитанники школы, достигшие 18 лет, формально теряют право заниматься в центре при школе бесплатно. Муниципалитет также не может выделять школе деньги на занятия с совершеннолетними инвалидами. При этом адаптивную функцию центра сложно переоценить.

Депутат попросил Минфин найти возможность включить эту сумму в расходы минспорта на 2018 год.

Однако в Минфине твёрдо ответили, что, как бы ни была мала сумма, сделать это невозможно. «Субсидии выделяются строго на определённые цели», – заявила начальник отдела финансирования физкультуры и спорта министерства финансов Вера Козловская. Профинансировать центр через госзадание также невозможно, потому что госзадание можно дать государственному учреждению Свердловской области. Найти решение в рамках заседания рабочей группы не удалось.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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