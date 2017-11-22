В Екатеринбурге сносят «дом Ельцина» ради строительства высотки (ФОТО)

В Екатеринбурге начался снос заброшенного четырехэтажного здания на улице Первомайская, 60, более известного среди горожан как «дом Ельцина». В середине 60-х годов здесь располагался «Домостроительный комбинат», где начинал карьеру первый президент России.

Несколько лет назад однокурсники Бориса Ельцина установили на доме мемориальную табличку, а также своими силами оплатили реставрацию фасада. Некоторые из них обращались в минкультуры с просьбой присвоить зданию статус исторического памятника Свердловской области, но получили отказ.

С 90-х годов в доме на Первомайской располагались офисные помещения, а затем здание было заброшено. В нем обосновались бомжи, нередко происходили пожары. В 2014 году дом и земельный участок были проданы на торгах. Новый собственник решил построить здесь жилой комплекс бизнес-класса высотой более 20 этажей. По архитектурному исполнению здание будет напоминать американские небоскребы середины XX века. Окончательный проект высотки был утвержден на градсовете в ноябре 2015 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на стройплощадке работают три бульдозера и стоит пожарная машина. Треть «дома Ельцина» уже разрушена. Из-за плотной застройки в этом районе вся пыль оседает во дворах ближайших домов. На детской площадке, которая располагается прямо за забором стройплощадки, очень грязно, но здесь продолжают гулять жители с детьми.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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