Качество звука в смартфонах станет выше благодаря новой технологии

Жители Свердловской области смогут лучше слышать друг друга во время общения по мобильному телефону. Инженеры оператора «Мегафон» запустили в регионе технологию передачи речи HD Voice в сети второго поколения. Теперь высокое качество, нюансы и интонации произношения собеседника будут доступны обладателям современных телефонов как в 3G, так и 2G сетях.

Как сообщили в пресс-службе компании, по сравнению со стандартным качеством охват звуковых частот при использовании этой технологии вдвое выше – 50-7000 Гц. Благодаря расширению канала аудио передается более реалистичным и «живым». Технология позволит не только передавать «базовые» параметры речи, но и более тонкие нюансы. Например, станут хорошо различимы высокие ноты, близкие по произношению звуки, оригинальный тембр голоса будет меньше искажаться, повысится разборчивость и исчезнет эффект проглатывания окончаний.

«Только представьте – разговоры по мобильному ежемесячно занимают у свердловчан свыше 300 миллионов минут. Благодаря новой технологии это время они будут проводить, слушая максимально естественные и многогранные голоса близких, что, возможно, первое время будет немного непривычно», – отмечает технический директор «Мегафона» на Урале Антон Щербаков.

Для того, чтобы оценить новое звучание диалогов, абонентам достаточно использовать телефоны с поддержкой HD Voice, к ним относятся большинство современных мобильных устройств. Технология включается автоматически. Высокое качество общения предоставляется без дополнительных наценок, по прежней стоимости тарифа.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 22.11.17

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