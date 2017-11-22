У жителя Верхней Пышмы арестовали Infiniti за неуплату долга бывшей возлюбленной

Житель Верхней Пышмы временно остался без дорогостоящего автомобиля Infiniti FX Premium, потому что не вернул бывшей девушке 450 тысяч рублей. Машину арестовали приставы до полной выплаты долга.

Разборки между бывшими возлюбленными из Верхней Пышмы тянулись почти два года. Еще в 2015 году девушка пыталась через суд взыскать с мужчины 900 тысяч и суд даже встал на ее сторону, но должник решение опротестовал.

В 2016 году женщина предъявила вновь исполнительный документ уже о наложении ареста на автомобиль своего экс Infiniti FX Premium. Приставы наложили на машину арест, но оставили ее на хранение должнику. Девушку это не устроило.

Девушка посчитала, что «бывший» неосновательно обогатился за ее счет и вновь обратилась в суд, который вновь встал на ее сторону. В 2017 году в Верхнепышминский районный отдел судебных приставов поступил документ о взыскании с мужчины 450 тысяч рублей.

«Задолженность мужчина не торопился погашать, а также не предоставлял автомобиль для проверки сохранности арестованного имущества. В телефонных разговорах уверял, что находится не в России, хотя был ограничен в праве выезда за пределы РФ. После выставления требования о предоставлении арестованного имущества, невыполнение которого должником ведет к уголовной ответственности, мужчина предоставил доступ в гараж, где хранился Infiniti FX Premium. Автомобиль был изъят в рамках обеспечительной меры по исполнительному производству о взыскании задолженности», – сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Почти сразу после ареста мужчина выплатил 450 тысяч рублей и получил машину обратно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.11.17

Жителям Екатеринбурга запретили разгуливать с оружием во время ЧМ по футболу. / Качество звука в смартфонах станет выше благодаря новой технологии. / Свердловчанину выдали свидетельство о смерти – теперь ему придется доказать, что он живой, в суде. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»