В Екатеринбурге учащийся «заминировал» собственную школу и наблюдал, как идет эвакуация

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и полиции задержали подростка, сообщившего о ложном минировании своей школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 20 ноября. В тот день в правоохранительные органы поступила информация о якобы заложенной бомбе в школе №185 по улице Уктусской. Так как у учебного заведения есть филиал на улице Бебеля, саперам пришлось осматривать помещения по двум адресам. На месте дежурили оперативные службы города. Из зданий было эвакуировано 320 человек. К счастью, опасных предметов и взрывчатых веществ обнаружено не было.

«В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники регионального ФСБ, уголовного розыска и службы ПДН установили предполагаемого лжеминера и задержали его. Им оказался 16-летний ученик этого же учебного заведения. Он признался и раскаялся в содеянном. Как оказалось, противоправные действия юноша совершил непосредственно в здании школы, а затем спокойно наблюдал за эвакуацией на улице», – сообщили сегодня в пресс-группе УМВД РФ по Свердловской области. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Подростку избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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