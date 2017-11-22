Должников по коммуналке будут выселять ради создания маневренного фонда

В Белоярском городском округе началась работа по формированию маневренного фонда. Сейчас в муниципалитете его нет вовсе, а это значит, что люди, оставшиеся без крова, не могут рассчитывать на помощь местных властей в случае ЧП. Администрация городского округа нашла оригинальный подход к решению проблемы – для того, чтобы освободить жилье «на всякий пожарный» из квартир будут выселять злостных должников. Об этом сообщает местная газета «Новое знамя», которая пишет, что у некоторых жителей Белоярки накопились долги за услуги ЖКХ до 200 тысяч рублей.

Как пояснили «Новому Дню» в администрации муниципалитета, проблема с маневренным фондом действительно имеется. «К моему приходу в администрации маневренного фонда не было, ни одной квартиры. Сейчас мы составляем список муниципального жилья, который мы можем включить в маневренный фонд. Мы обнаруживаем, когда ездим с проверками, что есть квартиры (находящиеся в муниципальной собственности), где люди живут и просто не платят ничего. Раньше такое практиковалось – заселяли без договора соцнайма, непонятно на каких основаниях»,– сказал агентству замглавы по социальным вопросам Владислав Гилев.

Однако, по его словам, речь о повальном выселении должников ради формирования списка маневренного фонда, не идет. «Каждая ситуация требует рассмотрения, эти вопросы будет решать специальная комиссия. Выселять каждого за задолженность – неправильно. Сейчас тяжелая экономическая ситуация, многие и рады заплатить, но нет возможности. Будут составляться графики погашения. Есть же адекватные люди. Если выдается требование погасить задолженность, согласован график по ее погашению, но игнорируют, то документы будут передаваться в суд. Но категорично сказать, что мы будем всех выселять, нельзя», – сказал собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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