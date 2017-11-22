В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли столовую на Новомосковском рынке

В Екатеринбурге столовую «Самоварчик», которая находится на территории торгового комплекса «Новомосковский», закрыли на 45 суток после визита санврачей.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Роспотребназора по Свердловской области, проверка в столовой началась из-за жалобы потребителя на некачественную продукцию. Нарушений обнаружилось масса: в столовой нет горячей воды, грязная и чистая посуда стоят вперемешку, также не разделяются готовая и сырая продукция, во всем холодильном оборудовании нет термометров, заправленные салаты хранятся не в холодильнике, а просто на столе, без указания даты и времени производства. Есть нарушения условий хранения продуктов – нарезанный хлеб лежит в открытых ящиках на стульях, овощи в мешках на полу без подтоварников. В числе других нарушений – неправильная обработка яиц, отсутствие защитной арматуры на осветительных приборах, отсутствие маркировки на уборочном инвентаре, не работают туалеты, уборка проводится несвоевременно.

По результатам административного расследования в отношении ООО «Гарлес» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным ст. 6.6 КоАП РФ, и передан для рассмотрения вопроса о привлечении юридического лица к административной ответственности в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга. 10 ноября 2017 года суд вынес решение о приостановлении деятельности столовой Самоварчик» ООО «Гарлес» на 45 суток.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.11.17

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