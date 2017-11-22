Минстрой: в области нет ни одного главного архитектора города с градостроительным образованием

В Свердловской области крайне низок профессиональный уровень главных архитекторов муниципальных образований, а у многих из них даже нет профильного образования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании рабочей группы замминистра строительства Игорь Дубровин. У 54 главных архитекторов вообще нет профильного образования, а собственно градостроительного – нет ни у одного. Как добавила бывший депутат Галина Артемьева, с большинством из них нельзя разговаривать без слез: они с трудом представляют себе, что такое правила градостроительства и землепользования.

В связи с этим по предложению минстроя строительный институт УрФУ и архитектурная академия разработали проект «Уральская градостроительная школа». Его «пожарной» задачей станет повышение уровня квалификации действующих главных архитекторов и подготовка новых. Один нюанс – на проект нужны деньги, 19 млн рублей. Чиновник попросил учесть эту сумму ко второму чтению бюджета на 2018 год и плановый период.

Отметим, что некоторые члены рабочей группы отнеслись к проекту скептически. Например, депутат Ершов заявил, что в городе уже есть архитектурный институт, а в муниципалитетах все равно работает «черт-те кто», а Владимир Никитин высказал опасение, что подготовленные таким образом кадры уйдут в строительный бизнес, сама же программа выглядит как источник дополнительного дохода для преподавателей УрФУ и УРГАХУ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.11.17

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