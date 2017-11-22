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Трамвайную линию в Академическом признали лучшим инфраструктурным проектом

Трамвайную линию в Академическом признали лучшим инфраструктурным проектом

Проект трамвайной линии в микрорайоне Екатеринбурга Академическом признали лучшим инфраструктурным проектом на основе государственно-частного партнерства на заседании клуба профессионалов рынка инфраструктурных проектов «Инфраструктурный тест-драйв».

Клуб объединяет руководителей органов государственной власти, крупных государственных корпораций, банков, а также инвесторов и экспертов. На этой площадке прошел цикл публичных презентаций инвестиционных проектов по ГЧП. Оценивали работы представители Сбербанка, Газпромбанка и отраслевых научно-исследовательских организаций. По итогам презентаций лучшим инфраструктурным проектом на основе государственно-частного партнерства признано сооружение трамвайной линии в район Академический, который разработала ГК «Кортрос».

Добавим, техзадание на проектирование трамвайной линии в Академический уже разработано, идут консультации с Мосгипротрансом, Уралгипротрансом, Уралгипромезом, ведущими отраслевыми институтами, которые занимаются проектированием систем общественного транспорта. В самое ближайшее время будет объявлен конкурс на проектирование трамвайной линии.

Екатеринбург, служба информации

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