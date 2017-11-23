Житель Екатеринбурга при задержании выкинул в окно сейф с наркотиками

В Екатеринбурге мужчина при задержании выкинул в окно сейф, в котором находились наркотические вещества.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правоохранительные органы наведались к 40-летнему уральцу, проживающему в одном из многоквартирников по улице Декабристов. По данным пресс-группы городского управления МВД, в помещении было обнаружено и изъято большое количество различных наркотиков. «При этом в момент задержания подозреваемый пытался избавиться от улик. С этой целью он выбросил из окна сейф, в котором находилась часть запрещенных к обороту веществ. Всего же полицейские изъяли более 60 граммов синтетических наркотиков (метамфетамин, МДМА, мефедрон, амфетамин) и порядка 7 граммов конопли и гашиша», – уточняют в ведомстве, добавляя, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время расследуется.

Между тем пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщила сегодня о направлении в суд более громкого дела – банды наркоторговцев, в которую входили 17 человек. Группировка занималась и контрабандой, и торговлей наркотиков в розницу. Запрещенные вещества реализовывались через интернет-магазины и прятались в тайниках, информацию о которых покупатели получали по различным каналам связи. «О масштабе деятельности преступного сообщества свидетельствуют объемы поставляемых наркотических, психотропных веществ в количествах, многократно превышающих крупный и особо крупный размер. Всего из незаконного оборота сотрудниками полиции изъяты наркотики общей массой свыше 11 килограммов», – отмечают в прокуратуре.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.11.17

В Тавде прекратили дело директора парка, где аттракцион придавил 4-летнего мальчика. / 23 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Законопроект не видели, но включили в план»: глава комитета заксо о сокращении «списочников» в муниципальных думах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»