Суд отправил в колонию строгого режима уральца, «заминировавшего» отделение полиции

Тавдинский районный суд вынес приговор 47-летнему жителю села Таборы Владимиру Воробьеву, который сообщил о минировании местного отделения полиции и совершил кражу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина «заминировал» отделение полиции 9 апреля 2017 года около 19:25. Находясь под действием алкоголя, он позвонил по номеру «112» и заявил дежурному ОП № 22 о бомбе, якобы заложенной под зданием отделения. На объекте была прекращена работа и введен план «Крепость», людей эвакуировали. При осмотре здания отделения и прилегающей территории взрывчатые вещества и взрывное устройство обнаружены не были.

Силовики быстро установили номер телефона, с которого звонил злоумышленник. Кроме того, выяснилось, что Воробьев похитил продукты питания и имущество из жилого помещения.

Суд назначил Владимиру Воробьеву наказание по совокупности преступлений в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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