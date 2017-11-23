Минстрой одобрил строительство храма в Нижнеисетском лесопарке

РПЦ получила право построить храм на территории Нижнеисетского лесопарка – минстрой выпустил приказ о переводе земель под местом будущей застройки в разряд разрешенных «для религиозного использования».

Как сообщается в опубликованном сегодня приказе, участок земли в Нижнеисетском лесопарке, находящийся в зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа) можно использовать под религиозные цели. Разрешение выдано по просьбе религиозной организации Прихода храма святого благоверного князя Александра Невского Екатеринбургской епархии РПЦ.

Добавим, строительство храма в лесопарке обсуждается с 2015 года – тогда был представлен первый проект. Храмовый комплекс займет площадь около 1,4 га, его построят близ небольшого озера. Комплекс будет состоять из деревянной церкви, колокольни и хозяйственного блока. Для удобства прихожан запланирована парковка.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.11.17

Россиянам запретят курить, если кто-то возражает против этого, а также в коммуналках. / Успеть до 24:00 – законопроект о екатеринбургских выборах до сих пор не внесен. / «Дело первоклассников» в Екатеринбурге не завершено: один из родителей добился отмены решения райсуда. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»