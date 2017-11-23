УТПП посчитала прогнозы свердловского минфина по налогам «чрезмерно оптимистичными»

В Уральской торгово-промышленной палате считают «чрезмерно оптимистичным» прогноз областного минфина, согласно которому в 2018 году поступления от налога на прибыль возрастут на 9% по сравнению с текущим годом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, об этом заявила представитель УТПП Светлана Окулова на заседании рабочей группы по вопросам формирования доходов консолидированного бюджета Свердловской области. Она объяснила это тем, что на большинстве уральских предприятий дела идут не так успешно, как в оборонном комплексе и на транспорте.

Руководитель рабочей группы Владимир Никитин, на днях встречавшийся с промышленниками, также предположил, что резкого увеличения объема производства не ожидается. По мнению депутата, ряд предприятий-экспортеров могут выиграть на курсовой разнице и игре цен на мировом рынке, но таких единицы. Заработная плата будет проиндексирована только в пределах инфляции. Значит, надо либо продать что-то не нужное, либо увеличить дефицитную часть бюджета, что абсолютно нежелательно, либо сократить расходы. Владимир Никитин напомнил, что только по итогам согласований потребностей муниципальных образований расходы увеличены на 9,3 миллиарда рублей. Скорее всего, придется пойти проверенным путем: отложить решение некоторых вопросов до 2019 года либо обозначить их в приоритетах финансирования в случае получения дополнительных доходов по итогам первого полугодия 2018 года. Владимир Никитин дипломатично пожелал членам согласительной комиссии успехов в балансировке бюджета.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.11.17

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